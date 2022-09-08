Капитальный ремонт Новоданиловской набережной завершили ко Дню города

Ко Дню города завершили капитальный ремонт Новоданиловской набережной. Она находится в южном округе Москвы недалеко от станции метро "Тульская".

Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, там заменили гранитную облицовку и поврежденные элементы чугунного ограждения. Также сделали расшивку швов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.