Загруженность столичных дорог 8 сентября достигла 7 баллов

В данный момент на московских дорогах 7 баллов. Серьезные заторы уже вернулись в столицу. Центр перекрыт из-за подготовки ко Дню города.

В часы пик лучше пересесть на общественный транспорт. Это рекомендация властей. Еще в центре Москвы по случаю празднования Дня города изменилась схема движения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.