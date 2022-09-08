В столице привели в порядок десятки поликлиник за 2 года

За два года в столице привели в порядок десятки поликлиник. И это не просто ремонт, а полная модернизация. Здания делают удобнее как для пациентов, так и для медперсонала.

Кабинеты оснащают новейшей техникой. Врачи теперь могут принять душ и отдохнуть, а посетители скоротать время в уютном кафетерии. Недавно после обновления открыли еще пять поликлиник. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.