В ночь на 8 сентября в Москве начали перекрывать центральные улицы

В Москве в ночь на 8 сентября начали перекрывать центральные улицы в связи с подготовкой ко Дню города. Как сообщает Дептранс, с полуночи и до 08:00 12 сентября нельзя проехать по участку Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, а также соседним переулкам.

Закрыто движение по Моховой – от улицы Воздвиженка до Тверской и по Театральному проезду. Отмечают, что на улицах, где действуют перекрытия, запрещена и парковка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.