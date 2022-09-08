Десяткам соцучреждений Москвы включили отопление

В Москве начали давать тепло, но пока только социальным учреждениям и по заявкам. Уже теплее стало в десятках школ, детских садов и поликлиник.

Россияне же пассивно пережидать аномально холодную погоду не стали. Как греются москвичи и когда заработают батареи в квартирах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.