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08 августа, 18:25

M24.RU

Фестиваль "Городская дача" проходит в "Царицыне"

Фестиваль "Городская дача" проходит в "Царицыне"

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Фестиваль "Городская дача" проходит в "Царицыне", площадка работает в рамках проекта "Усадьбы Москвы". Ведущая Лариса Соколова пообщалась с экскурсоводом и рассказала о насыщенной программе.

Фестиваль переносит гостей "Городской дачи" в атмосферу загородной усадебной жизни прошлых веков. В "Царицыне" посетители могут примерить на себя исторические костюмы, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах по рукоделию, побывать в домашнем театре, на концерте и посмотреть кино под открытым небом.

Фестиваль "Усадьбы Москвы. Городская дача" работает до 18 августа.

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Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
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