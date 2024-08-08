Фестиваль "Городская дача" проходит в "Царицыне", площадка работает в рамках проекта "Усадьбы Москвы". Ведущая Лариса Соколова пообщалась с экскурсоводом и рассказала о насыщенной программе.

Фестиваль переносит гостей "Городской дачи" в атмосферу загородной усадебной жизни прошлых веков. В "Царицыне" посетители могут примерить на себя исторические костюмы, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах по рукоделию, побывать в домашнем театре, на концерте и посмотреть кино под открытым небом.

Фестиваль "Усадьбы Москвы. Городская дача" работает до 18 августа.