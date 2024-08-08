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08 августа, 16:30

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Гости форума-фестиваля "Москва 2030" смогут получить новые знания

Гости форума-фестиваля "Москва 2030" смогут получить новые знания

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В Гостином Дворе в рамках фестиваля "Москва 2030" разместили несколько зон, в которых москвичам и гостям города рассказывают о важности заботы о здоровье и о том, как устроен человеческий организм. Например, там есть комната, в которой разместили большие тактильные экспонаты в виде человеческих органов.

В другой зоне показывают научно-популярные фильмы о системах человеческого организма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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