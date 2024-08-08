Гости форума-фестиваля "Москва 2030" смогут получить новые знания

В Гостином Дворе в рамках фестиваля "Москва 2030" разместили несколько зон, в которых москвичам и гостям города рассказывают о важности заботы о здоровье и о том, как устроен человеческий организм. Например, там есть комната, в которой разместили большие тактильные экспонаты в виде человеческих органов.

В другой зоне показывают научно-популярные фильмы о системах человеческого организма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.