Какие научно-популярные мероприятия стоит посетить на "Москве 2030"

На одной из площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" – в Гостином Дворе – рассказывают о достижениях города в сфере медицины, а также о том, как вести здоровый образ жизни.

Например, в специальной комнате показывают, что будет происходить с организмом, если каждый день есть фастфуд. В другой зоне посетители могут узнать о поддержании здоровья в зрелом возрасте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.