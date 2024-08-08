Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 15:30

Город

Какие научно-популярные мероприятия стоит посетить на "Москве 2030"

Какие научно-популярные мероприятия стоит посетить на "Москве 2030"

Новости часа: военкору Евгению Поддубному проведут обследование в НИИ Склифосовского

Сотрудники департамента природопользования проинспектировали столичный район Солнцево

Гости форума-фестиваля "Москва 2030" смогут получить новые знания

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в этом году

Собянин: с начала года в Москве построено 12,3 км дорог

"Это Москва. Социальный блок": ветеринары

Мастер-классы и лекции: на "Москве 2030" пройдут научно-популярные мероприятия

Новости часа: военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили на лечение в Москву

Москвичам рассказали о социально значимых стройках до 2025 года

На одной из площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" – в Гостином Дворе – рассказывают о достижениях города в сфере медицины, а также о том, как вести здоровый образ жизни.

Например, в специальной комнате показывают, что будет происходить с организмом, если каждый день есть фастфуд. В другой зоне посетители могут узнать о поддержании здоровья в зрелом возрасте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоЕвгений ДукоАлина ГилеваНаталья Мелехина
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика