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08 августа, 14:30

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Новости градостроительного комплекса

Новости градостроительного комплекса

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Начался монтаж щита-гиганта "Лилия" для строительства новой линии метро, сообщил Сергей Собянин. "Лилия" диаметром более 10 метров и весом 1,45 тонны проложит 849 метров тоннеля в условиях плотной городской застройки.

"Три участка бывшей промзоны площадью более 73 гектаров, расположенные у Звенигородского шоссе, входят в проект комплексного развития территорий. Там планируется строительство крупного жилого квартала. Инвестиции в развитие площадок оцениваются более чем в 1,26 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит почти 27 миллиардов рублей. В итоге будет создано свыше 35,5 тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" открылась тематическая детская площадка. Ее организовал комплекс градостроительной политики и строительства. На площадке есть строительный кран высотой восемь метров, горки, скалодром, батут и другие снаряды для игр.

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