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Более 10 тысяч человек смогут стать наблюдателями за выборами мэра Москвы

Более 10 тысяч человек смогут стать наблюдателями за выборами мэра Москвы

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Более 10 тысяч человек смогут стать наблюдателями за выборами мэра столицы. О старте набора в корпус наблюдателей объявили 8 августа на заседании Общественной палаты города Москвы.

Согласно действующему законодательству, наблюдателем может стать гражданин России, достигший на день голосования 18 лет и обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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