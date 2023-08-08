Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Город

Посетителей площадки Московского урбанфорума в "Лужниках" научат кататься на сноуборде

Посетителей площадки Московского урбанфорума в "Лужниках" научат кататься на сноуборде

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 50 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

Новые выделенные полосы появятся в столице

"Утро": движение затруднено на Шереметьевской улице

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Мой район. Обратная связь": фасад здания Стрелецкой пекарни восстановили в центре столицы

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома с пилястрами начали в столице

"Мой район. Обратная связь": реконструкция комплекса "Олимпийский" завершится в 2025 году

На площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" представили десятки арт-объектов и инсталляций, которые знакомят гостей с новыми достижениями столицы. Там можно увидеть новые станции метро, благоустроенные городские объекты, отреставрированные памятники архитектуры. Кроме того, посетителей площадки научат кататься на сноуборде.

Что еще приготовили для гостей на площадке в "Лужниках"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика