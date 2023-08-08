Посетителей площадки Московского урбанфорума в "Лужниках" научат кататься на сноуборде

На площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" представили десятки арт-объектов и инсталляций, которые знакомят гостей с новыми достижениями столицы. Там можно увидеть новые станции метро, благоустроенные городские объекты, отреставрированные памятники архитектуры. Кроме того, посетителей площадки научат кататься на сноуборде.

Что еще приготовили для гостей на площадке в "Лужниках"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.