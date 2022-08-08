Москву начали готовить к осенне-зимнему сезону. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

В частности, вовсю идут работы по подготовке коммунальной техники. Всего для уборки столицы планируется задействовать более 10 тысяч единиц уборочной техники, а также около 40 тысяч мотоблоков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.