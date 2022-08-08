Дворы продолжили благоустраивать на улице Чичерина в Москве

В Москве на улице Чичерина благоустраивают дворы. Там обновляют детские и спортивные площадки. По двум адресам городки уже установлены. Где-то сделаны пока только основания для горок, качелей и других элементов, сейчас укладывают резиновое покрытие. А еще меняют бортовой камень и асфальт.

На данный момент выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия на проездах, тротуарах, дорожно-тропиночной сети, нанесена дорожная разметка парковочных мест. Комплексное благоустройство проведут в восьми дворах Бабушкинского района. Все работы планируют завершить до конца лета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.