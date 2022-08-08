Новости последнего часа: Мосводосток очистит загрязненный участок Москвы-реки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мосводосток очищает загрязненный участок Москвы-реки в районе Крымского моста, рассказали в пресс-службе.

Болгария продолжает выдачу туристических виз россиянам, но сроки увеличились, прокомментировали в посольстве.

Вакцинация от оспы обезьян началась в австралийском штате Новый Южный Уэльс. О вакцинации сообщили власти этого штата.