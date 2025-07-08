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08 июля, 22:10

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Около семи тысяч человек приняли участие в Параде семей на ВДНХ

Около семи тысяч человек приняли участие в Параде семей на ВДНХ

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8 июля на ВДНХ прошел масштабный Парад семей. Он собрал около семи тысяч участников. Среди них – многодетные семьи, знаменитые спортсмены и деятели культуры, представители общественных организаций, церкви и власти.

Шествие стало частью всероссийской акции в честь Дня семьи, любви и верности. Аналогичные парады под девизом "Россия – семья семей" состоялись более чем в 100 городах по всей стране: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Что самое главное в браке? Как сохранить крепкую семью на долгие годы? Какие преимущества и возможности есть у многодетных семей? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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