Коммунальные службы Москвы начали работать в режиме повышенной готовности из-за жары. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Высокая температура в столице сохранится до конца недели. В связи с этим усилен контроль на электросетевых объектах. Специалисты следят за работой систем вентиляции и охлаждения, аккумуляторными батареями. Увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи. Спецтехника регулярно проливает водой дороги и тротуары. Чаще проводится полив газонов, цветников и всех зеленных насаждений.

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