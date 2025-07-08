Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 19:15

Город

Коммунальные службы Москвы начали работать в режиме повышенной готовности из-за жары

Коммунальные службы Москвы начали работать в режиме повышенной готовности из-за жары

"Мой район. Новости": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 119

Лекция о писателе Булгакове пройдет в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Застрявшего в заборе ежика спасли на юго-востоке Москвы

Спасатели усилили патруль на Москве-реке и других городских водоемах на фоне жары

Собянин сообщил о скором завершении самого первого проекта КРТ в Москве

Новую программу профессиональной переподготовки разработали для колледжей Москвы

Городские камеры показали трафик на Лосиноостровской улице

Дождь начался в разных районах столицы

"Это Москва. Туризм": арт-павильоны проекта "Лето в Москве"

Коммунальные службы Москвы начали работать в режиме повышенной готовности из-за жары. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Высокая температура в столице сохранится до конца недели. В связи с этим усилен контроль на электросетевых объектах. Специалисты следят за работой систем вентиляции и охлаждения, аккумуляторными батареями. Увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи. Спецтехника регулярно проливает водой дороги и тротуары. Чаще проводится полив газонов, цветников и всех зеленных насаждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобществопогодавидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика