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08 июля, 07:45

Город

Жителям и гостям столицы рассказали, куда сходить с детьми в Москве

Жителям и гостям столицы рассказали, куда сходить с детьми в Москве

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В Москве проходят мероприятия для семей с детьми. На Страстном бульваре открыта художественная мастерская, где на мастер-классе "Цветущий сад" участники смогут создать интерьерное панно в технике галечной мозаики. Принять участие могут все желающие, занятие бесплатное, начало в 16:00.

Детский центр "Талантикус" в Митине приглашает на мастер-класс по созданию генеалогического древа. На занятии дети и взрослые смогут сделать символическое дерево, ветви которого рассказывают историю семьи. Мастер-класс начнется в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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