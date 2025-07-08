Жителям и гостям столицы рассказали, куда сходить с детьми в Москве

В Москве проходят мероприятия для семей с детьми. На Страстном бульваре открыта художественная мастерская, где на мастер-классе "Цветущий сад" участники смогут создать интерьерное панно в технике галечной мозаики. Принять участие могут все желающие, занятие бесплатное, начало в 16:00.

Детский центр "Талантикус" в Митине приглашает на мастер-класс по созданию генеалогического древа. На занятии дети и взрослые смогут сделать символическое дерево, ветви которого рассказывают историю семьи. Мастер-класс начнется в 19:00.

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