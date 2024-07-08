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08 июля, 16:30

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Международная выставка-форум "Россия" завершает работу 8 июля

Международная выставка-форум "Россия" завершает работу 8 июля

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Международная выставка-форум "Россия" завершает работу 8 июля. За время ее работы на ВДНХ прошло несколько тысяч образовательных мероприятий.

В рамках последнего дня для гостей подготовили несколько квестов, на которых можно было проследить как развивались цифровые технологии. На этой же экспозиции посетили могли сгенерировать свою картину с помощью нейросети.

Кроме того, по словам горожан, им больше всего запомнилась атмосфера, внимание обслуживающего персонала, а также волонтеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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