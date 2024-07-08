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08 июля, 12:30

Город

Москомархитектура открыла новый сезон экскурсий

Москомархитектура открыла новый сезон экскурсий

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Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) открыл новый сезон экскурсий по Москве. Попасть на них можно будет каждые выходные с 13 июля и до конца сентября. Архитекторы и эксперты расскажут гостям о главных принципах современного городского строительства и покажут лучшие примеры последних лет.

Схожие мероприятия проходят в столице уже четыре года. Москвичам показывают самые значимые объекты: от спортивных сооружений до станций метро, реконструированных фабрик и музеев. Записаться можно будет на сайте Архсовета Москвы, а также в социальных сетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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