Москомархитектура открыла новый сезон экскурсий

Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) открыл новый сезон экскурсий по Москве. Попасть на них можно будет каждые выходные с 13 июля и до конца сентября. Архитекторы и эксперты расскажут гостям о главных принципах современного городского строительства и покажут лучшие примеры последних лет.

Схожие мероприятия проходят в столице уже четыре года. Москвичам показывают самые значимые объекты: от спортивных сооружений до станций метро, реконструированных фабрик и музеев. Записаться можно будет на сайте Архсовета Москвы, а также в социальных сетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.