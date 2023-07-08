Москвичей пригласили на мастер-класс по приготовлению строганины на якутском празднике

Сегодня в Коломенском пройдут мастер-класс по приготовлению строганины и якутский обряд благословения. Все это состоится в рамках летнего национального праздника Республики Саха, который называется Ысыах.

В переводе на русский это слово означает изобилие. Финальная часть торжества соберет всех гостей для участия в древнем обрядовом танце, который символизирует круговорот жизни и ее светлое начало. Круговой танец народа саха включен в список 100 шедевров нематериального наследия народов России.

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