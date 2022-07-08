Накануне праздника Курбан-Байрам очередь выстроилась к мечети на проспекте Мира

Накануне праздника Курбан-Байрам огромная очередь выстроилась к мечети на проспекте Мира. Эти кадры прислали телезрители. Навскидку там несколько сотен, если не тысяча человек.

На месте полиция, ситуацию контролируют. С движением пока все в порядке. А завтра на станциях метро, которые расположены рядом с мечетями, могут ограничивать вход и выход из-за праздника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.