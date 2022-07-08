Благоустройство Большого Лазенковского пруда завершили в Ново-Переделкине. Пруд полностью очистили, средняя глубина увеличилась с метра почти до двух.

Берег обезопасили, а в воде высадили 11 тысяч растений разных видов, в том числе камыши, желтые кубышки и болотные ирисы. Они послужат укрытием для рыб и местом гнездования водоплавающих птиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.