Специалисты ЦОДД оценили вечерний столичный трафик 8 июля. Плотный поток образовался на 93-м километре МКАД и ТТК, в районе Автозаводского моста.

В ведомстве рекомендовали выезжать из города до 16:00 или после 20:00. Также москвичам напомнили о температуре в выходные дни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.