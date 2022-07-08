Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадала ландшафтный парк "Южное Бутово"

Телеканал Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал ландшафтный парк "Южное Бутово". Быстрее всех правильный ответ прислала телезрительница Ирина.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.