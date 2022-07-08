Столичный трафик в вечерние часы составит 7 баллов

В пятницу, 8 июля, в час пик на столичных дорогах обещают 7 баллов. Но планы многих людей на выходные зависят от того, какой будет погода в столичном регионе.

Есть ли смысл ехать на дачу? Вернется ли жара? И что сейчас происходят на дорогах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.