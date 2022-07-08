Новые прогулочные маршруты появились на ВДНХ

На ВДНХ появились новые прогулочные маршруты. Некоторые из них проложены по центральной части комплекса, другие – в отдаленных природных территориях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Выбрав, например, маршрут "Познавательно", гости прогуляются по Центральной аллее, увидят фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Он особенно подойдет тем, кто впервые приехал на ВДНХ.

А желающим отдохнуть от городской суеты понравится маршрут "Природный", его отправная точка – "Городская ферма". Гости познакомятся с сельской жизнью, узнают о земледельческих традициях, смогут увидеть более 100 видов животных.

Всего на ВДНХ представили 10 маршрутов, которые помогут москвичам и гостям города ближе познакомиться с достопримечательностями и архитектурой Выставки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.