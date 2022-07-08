Таблички с новым адресом площадь ЛНР появились у посольства Великобритании

У посольства Великобритании в столице обновился адрес. Там появилась новая табличка – площадь Луганской Народной Республики.

Решение дать площади новое название приняли москвичи на сайте "Активный гражданин", на котором провели голосование. Инициатива исходила от депутатов Московской городской думы. Однако британские дипломаты отказались признать новый адрес своего посольства в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.