Ночной велофестиваль пройдет в Москве 9 июля

В эти выходные в Москве пройдет ночной велофестиваль. Старт назначен в субботу, 9 июля, в 20:00 с Суворовской площади.

Проехать можно будет около 20 километров по центру города и набережным. Движение машин там будет перекрыто специально для велосипедистов. В столице становится все больше удобных веломаршрутов, в том числе и в парках.

Где и как удобнее прокатиться? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.