Новости последнего часа: скорость на Косинском шоссе и эстакаде увеличат

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, собственники и наниматели жилья смогут участвовать в аукционах по выкупу машино-мест в домах. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Скорость на Косинском шоссе и эстакаде увеличат. Движение ускорится с 60 до 70 километров в час с 10 июля, сообщил Дептранс.

Совфед одобрил закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг.