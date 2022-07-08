Москвичам предложили угадать парк на юге города

Москва 24 запустила рубрику "Вертолето". В ней телеканал загадывает столичные парки.

Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Первый правильно ответивший телезритель получит приз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.