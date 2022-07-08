Новости последнего часа: начался второй этап благоустройства у станции "Воронцовская" БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Второй этап благоустройства начался у станции "Воронцовская" БКЛ. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Роддома и перинатальные центры Москвы получат 475 новых инкубаторов для новорожденных. Стоимость оборудования составила почти 900 миллионов рублей, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи борются за жизнь экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Ранее его ранили из дробовика, сообщили власти страны.