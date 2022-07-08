Москвичей пригласили на ночной велофестиваль

Москва приглашает в субботу, 9 июля, всех любителей велосипеда на ночной велофестиваль. Принять участие в прогулке может любой желающий. При этом нужно заранее зарегистрироваться.

Мероприятие начнется в 18:30 на Суворовской площади. В Фестивальном городке организуют полноценный семейный праздник. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

