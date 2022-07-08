"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла. Общая длина заторов – 115 километров.

На внешней стороне МКАД в районе пересечения с улицей Свободы произошла авария с участием грузовика. Затруднение составляет более семи километров.

На Кутузовском проспекте перед ТТК зафиксировано небольшое ДТП с участием такси и автобуса. Движение затруднено на 3,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.