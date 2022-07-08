Роддома и перинатальные центры получат 475 новых инкубаторов для новорожденных

В Москве закупят новейшее оборудование для выхаживания недоношенных детей. 475 новых инкубаторов поступят в 24 клиники до конца 2023 года. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице каждый год появляются на свет около шести тысяч недоношенных младенцев, у многих из них экстремально низкая масса тела. Все они с первых минут своей жизни нуждаются в особых условиях и постоянном уходе. Чтобы это обеспечить, в Москве проводят масштабную программу модернизации оборудования в родильных домах и перинатальных центрах.

Уже закуплены высокотехнологичные кувезы, они пришли на смену технике, выработавшей свой ресурс. Стоимость оборудования составила почти 900 миллионов рублей. При этом большая часть техники приобреталась по контрактам жизненного цикла. Такая форма закупок подразумевает, что поставщик обеспечивает ее работоспособность на протяжении всего срока эксплуатации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.