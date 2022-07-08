"Утро": трафик на столичных дорогах оценили в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Затруднено движение на северо-западе МКАД в обоих направлениях. На внутренней стороне из-за аварии на 72-м километре поток тормозит от Волокаламского шоссе.

На внешней стороне из-за дорожных работ в среднем ряду на 68-м километре машины скопились от Ленинградского шоссе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.