В Москве усилили контроль противопожарной безопасности из-за жары – Бирюков

В столице усилили контроль за соблюдением противопожарной безопасности из-за жары, которая длится уже неделю. Специалисты проверяют лесопарковые зоны на наличие сухой травы и мусора, а также общаются с отдыхающими на предмет безопасного поведения на природе. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков.

С начала сезона пожарные и спасатели ежедневно патрулируют природные территории, фиксируют случаи пала травы, открытого огня и мангалов в неположенных местах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.