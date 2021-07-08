Немерюк рассказал о решении продлить посещение летних веранд без QR-кода

Обслуживание на летних верандах гостей без QR-кодов продлено. Руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал, что с такой просьбой обратились столичные рестораторы.

"Действительно рестораторы обратились в адрес мэра с таким предложением, с просьбой, чтобы та система, которая была изначально до 12 июля по работе летних веранд в Москве без предъявления QR-кодов, была пролонгирована", – сообщил Немерюк.

Он добавил, что 8 июля было принято решение о продлении допуска посетителей без QR-кодов в столичные рестораны и кафе до 1 августа 2021 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.