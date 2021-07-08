Ресторатор оценил решение продлить посещение летних веранд для москвичей без QR-кодов

15:15
Посещать летние веранды без QR-кодов москвичи смогут до 1 августа. Как заявил Сергей Собянин, ситуация с коронавирусом позволяет это сделать. Данное решение оценил общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
"Это решение сейчас совершенно логично. Ну веранды сегодня точно нельзя закрывать, и так у нас в критическом положении находятся рестораны, которые лишены летних веранд, и так в критическом состоянии рестораны с маленькими летними верандами", – рассказал Миронов.
Он подчеркнул, что продлить посещение летних веранд для москвичей без QR-кодов необходимо. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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