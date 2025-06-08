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08 июня, 23:45

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Фестиваль "Солома" отпраздновал юбилей в кинопарке "Москино"

Фестиваль "Солома" отпраздновал юбилей в кинопарке "Москино"

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Фестиваль "Солома" отпраздновал десятилетие. В этом году он впервые прошел в кинопарке "Москино", на самой крупной в мире площадке для съемок натурного кино. Гости в течение двух дней наслаждались музыкой на любой вкус.

В программе фестиваля были выступления как известных, так и начинающих артистов разных жанров. Часть музыкантов придумали новые стили, смешивая музыку прошлых столетий с современной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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