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08 июня, 15:30

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Более 500 мероприятий проходят на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве

Более 500 мероприятий проходят на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве

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В Москве продолжается 10-й книжный фестиваль "Красная площадь", который открылся в день рождения Александра Пушкина.

Посетителей ждет более 500 событий. Специальные мероприятия, музыкально-литературные и поэтические программы будут посвящены Году семьи в России, а также юбилеям русских писателей Михаила Лермонтова, Николая Гоголя и Павла Бажова.

Почему стоит пойти на фестиваль – в эфире телеканала Москва 24.

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