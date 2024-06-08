Более 500 мероприятий проходят на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве

В Москве продолжается 10-й книжный фестиваль "Красная площадь", который открылся в день рождения Александра Пушкина.

Посетителей ждет более 500 событий. Специальные мероприятия, музыкально-литературные и поэтические программы будут посвящены Году семьи в России, а также юбилеям русских писателей Михаила Лермонтова, Николая Гоголя и Павла Бажова.

Почему стоит пойти на фестиваль – в эфире телеканала Москва 24.

