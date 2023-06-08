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Новости

08 июня, 23:00

Город

Свыше 40 площадок исторического фестиваля "Времена и эпохи" открылись в столице

Свыше 40 площадок исторического фестиваля "Времена и эпохи" открылись в столице

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Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

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В столице стартовал фестиваль "Времена и эпохи". Ради него в Москву приехали более тысячи исторических реконструкторов из разных регионов страны.

Для фестиваля подготовили 41 площадку не только в центре, но и в спальных районах города. Например, в Коломенском можно увидеть реконструкцию одного из сражений русско-польской войны 1654–1667 годов.

Что ждет гостей фестиваля до 12 июня? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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