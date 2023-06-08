Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Город

Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

Ликсутов заявил, что в Москве появится новый электробусный парк

Свыше 40 площадок фестиваля "Времена и эпохи" открылись в столице

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники в Москве

Москвичам рассказали о площадках городского фестиваля "Времена и эпохи"

Бесплатная городская сеть Wi-Fi появилась еще в 16 московских спортивных учреждениях

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут в Красностуденческом проезде

"Мой район. Обратная связь": "дом со зверями" отремонтируют в столице

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станции "Кунцевская" БКЛ

"Мой район. Обратная связь": в столице благоустроят 16 прудов-регуляторов

В столице стартовал традиционный фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". В Москву приехали более 1 300 участников из разных регионов.

Для фестиваля подготовили свыше 40 площадок: не только в центре, но и в спальных районах. На каждой площадке – особая программа и полное погружение в атмосферу прошлых столетий. Например, на улице Хачатуряна расскажут о походе Петра Первого на Кавказ, на Матвеевской улице – о событиях Крымской войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоРоман КарловЕкатерина ФоменкоДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика