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Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в столице

Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в столице

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В столице стартовал традиционный фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". В Москву приехали более 1 300 участников из разных регионов.

Для фестиваля подготовили свыше 40 площадок: не только в центре, но и в спальных районах. На каждой площадке – особая программа и полное погружение в атмосферу прошлых столетий. Например, на улице Хачатуряна расскажут о походе Петра Первого на Кавказ, на Матвеевской улице – о событиях Крымской войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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