08:00Город
Летние кинотеатры откроют в восьми парках Москвы
Летние кинотеатры открываются в этом году в восьми столичных парках. На больших экранах будут показывать мультфильмы, фильмы российских и советских режиссеров.
Зрителей ждут как новинки, так и полюбившаяся классика. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино. Такие сеансы будут сопровождаться выступлением джазового оркестра.
Чтобы попасть на показ, необходимо зарегистрироваться на сайтах зон отдыха. Первые сеансы состоятся 9 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.