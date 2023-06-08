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Летние кинотеатры откроют в восьми парках Москвы

Летние кинотеатры откроют в восьми парках Москвы

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Летние кинотеатры открываются в этом году в восьми столичных парках. На больших экранах будут показывать мультфильмы, фильмы российских и советских режиссеров.

Зрителей ждут как новинки, так и полюбившаяся классика. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино. Такие сеансы будут сопровождаться выступлением джазового оркестра.

Чтобы попасть на показ, необходимо зарегистрироваться на сайтах зон отдыха. Первые сеансы состоятся 9 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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