Восстановленные скульптуры вернулись на павильон "Радиоэлектроника" на ВДНХ

На 15-й павильон ВДНХ вернули утраченные скульптуры. Они пропали с фасада почти 65 лет назад – в 1958 году.

Теперь на центральной части здания вновь красуется скульптурная композиция "Рабочий и колхозница" с гербом РСФСР. Ее высота – 3,5 метра. Все элементы мастера создавали с нуля – по фотографиям и архивным материалам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.