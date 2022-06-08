Роспотребнадзор одобрил 10 столичных пляжей для купания

Роспотребнадзор одобрил 10 столичных пляжей, где можно купаться. Их уже подготовили к летнему сезону.

Для купания были одобрены Левобережье (САО), Путяевский пруд № 1 и озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), "Серебряный Бор-2" и "Серебряный Бор-3" (СЗАО), Тропарево (ЮЗАО), а также Большой городской пруд, озера Черное и Школьное в Зеленограде. Все водоемы осмотрели спасатели, дно проверили водолазы и очистили от мусора.

Посетить большую часть пляжей можно бесплатно. Там оборудовали удобные заходы в воду и кабинки для переодевания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

