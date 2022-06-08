Билборды с информацией об открытии нового фастфуда появились в Москве

Огромные билборды с информацией о фастфуде заметили в Москве. Фотографии опубликовали в телеграм-каналах.

Плакаты размером практически с дом появились на здании у метро "Краснопресненская". Там говорится, что 12 июня на прежнем месте в столице появятся некие рестораны. Именно на эту дату намечено открытие обновленной сети, которая заменит McDonald's. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.