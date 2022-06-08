Строительство участка Юго-Восточной хорды завершено на 50%

Строительство участка Юго-Восточной хорды с мостом через Москву-реку завершено на 50%. Это вторая очередь строительства Московского скоростного диаметра. Этап считается одним из самых сложных.

Эстакада пойдет над Каширским шоссе и будет уходить в сторону реки параллельно железнодорожным путям. Так дорога свяжет Печатники и Москворечье-Сабурово.

Что изменится, когда дорогу сдадут, – в сюжете телеканала Москва 24.