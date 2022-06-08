В центре Москвы начали благоустраивать переулки между Тверской и Большой Никитской

В центре Москвы благоустраивают переулки между Тверской и Большой Никитской улицами. Также ремонт начали на Ленинском проспекте и Волоколамском шоссе. Работы развернули по всему городу.

Многим это напомнило программу "Моя улица", когда Москву перекапывали, чтобы убрать под землю провода. Сейчас все не так масштабно, но изменения по итогам будут заметные.

О том, что ждет горожан по окончании работ и где еще их проводят, – в эфире телеканала Москва 24.