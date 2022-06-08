На Каширском шоссе с 8 июня ограничили движение

С 8 по 15 июня движение ограничено на Каширском шоссе. Об этом сообщили в Дептрансе. Это связано с ремонтными работами, которые будут идти до конца года.

Боковой проезд Каширского шоссе от владения 49 до Москворецкого путепровода будет перекрыт ночью – с 02:00 до 05:00. До конца года движение ограничено в районе Замоскворецкого путепровода, при этом сохранится выделенная полоса для автобусов.